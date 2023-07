KJIPUKTUK (Halifax), le 21 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec; l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario; l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; et Jaime Battiste, député de Sidney-Victoria; ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui marque le point culminant d'une merveilleuse aventure : les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023. C'est le moment où nous célébrons les performances extraordinaires des athlètes autochtones de 756 nations du Canada et des États-Unis.

Ces jeux ont été un bel exemple d'unité, de résilience et de fierté culturelle. Ces derniers jours, nous avons été témoins de la force et de la diversité de la culture et des sports autochtones. Des manifestations inspirantes comme les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord sont essentielles à la réconciliation et au bien-être de la jeunesse autochtone.

Nous tenons à remercier toutes les personnes - athlètes, entraîneurs, officiels et organisateurs - qui ont fait de ces compétitions un succès retentissant. Nous remercions également les nombreux bénévoles, les familles, les communautés et les gens de Mi'kma'ki, le territoire traditionnel et ancestral du peuple mi'kmaq, d'avoir accueilli ces jeux exceptionnels.

Au nom du gouvernement du Canada, nous félicitons tous les participants et participantes. Vos réalisations et votre détermination ont laissé leur marque. Nous vous encourageons à continuer à inspirer les jeunes et à briller en tant qu'ambassadeurs du sport et de la culture autochtones! »

