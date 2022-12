Déclaration des ministres Hussen, Rodriguez et Petitpas Taylor à l'occasion de la Journée des droits de la personne

Pendant que le monde affronte de nouvelles difficultés, la Journée des droits de la personne nous rappelle les progrès accomplis et le long chemin à parcourir pour garantir la dignité, la liberté et la justice pour tous

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des droits de la personne, les ministres Hussen, Rodriguez et Petitpas Taylor ont fait la déclaration suivante :

« En tant que pays, le Canada est fier d'être un endroit où nos différences nous unissent et où nos concitoyennes et concitoyens - qu'importe leurs origines, leur foi, leur langue ou leur orientation - sont célébrés ouvertement et librement. C'est l'un des piliers de notre société moderne, qui repose sur la conviction que la diversité et l'inclusion sont des valeurs indispensables à notre pays. Nous chérissons ces valeurs chaleureusement et en faisons la promotion, tant au pays qu'à l'étranger, avec fierté.

Cependant, au cours des dernières années, nous avons assisté à une montée troublante du nombre d'actes qui ont ébranlé le cœur même de notre identité. Les forces qui cherchent à promouvoir la discrimination et la haine sont de plus en plus déterminées à diviser notre société, menaçant l'essence même de cette identité. Nous ne laisserons pas la haine gagner. Au fil des ans, nous avons fait des progrès qui nous ont amenés là où nous sommes. Toutefois, nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à la même dignité, à la même liberté et à la même justice, comme le veut la Charte canadienne des droits et libertés.

Notre gouvernement travaille à une nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et à la création du tout premier plan d'action de lutte contre la haine. Ils nous aideront dans notre combat collectif et soutenu contre les actes haineux et discriminatoires, tout en épaulant les communautés qui sont confrontées à ces actes inacceptables.

La nouvelle stratégie s'appuiera sur le travail entrepris dans le cadre de la stratégie précédente. Elle continuera à soutenir les projets communautaires qui permettent aux communautés autochtones, noires et racisées ainsi qu'aux minorités religieuses du Canada d'obtenir les ressources dont elles ont besoin pour participer pleinement à l'économie. Des sommes inégalées seront également investies dans les communautés confrontées au racisme et à la haine.

Nous reconnaissons que le contenu préjudiciable sur les plateformes numériques a augmenté et qu'il pose un risque sérieux pour les personnes, les communautés, notre pays et notre démocratie. Tous les Canadiens et les Canadiennes doivent pouvoir s'exprimer librement en ligne sans craindre de faire l'objet d'attaques haineuses ou d'agressions. C'est pourquoi nous travaillons à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire visant à rendre les gestionnaires de plateformes numériques responsables du contenu préjudiciable qui est hébergé sur leurs plateformes. Cela permettra la création d'un environnement numérique plus sécuritaire.

Pendant que notre gouvernement continue de prendre des mesures pour contrer la haine et la discrimination, nous devons également maintenir le cap sur la voie de la réconciliation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour faire progresser leurs droits.

Cette année marque le lancement de la Décennie internationale des langues autochtones, qui vise à attirer l'attention du monde entier sur la situation critique de nombreuses langues autochtones. Ici au Canada, nous soulignons l'importance des langues autochtones et le travail crucial qui est en cours pour aider les Premières Nations, les Inuits et les Métis à se réapproprier leurs langues, à les revitaliser, à les maintenir et à les renforcer.

Les Canadiens et Canadiennes ont le droit de communiquer, d'apprendre et de grandir dans la langue officielle de leur choix; c'est d'ailleurs essentiel à notre unité. Notre gouvernement restera inébranlable dans la défense des droits des minorités linguistiques et il continuera de protéger ces droits, y compris les droits des personnes qui vivent dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, tant au Québec qu'ailleurs au pays.

Notre gouvernement défendra toujours les droits de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Ce faisant, nous reconnaissons que notre pays a un rôle important à jouer dans la promotion et la protection des droits de la personne partout dans le monde. Le Canada continuera d'accorder la priorité aux actions qui visent à promouvoir, à défendre et à faire respecter les normes internationales en matière de droits de la personne et s'engagera activement dans des relations internationales fondées sur l'affirmation du respect de ces droits avec des partenaires internationaux partageant les mêmes idéaux.

En cette Journée des droits de la personne, reconnaissons les progrès accomplis, célébrons notre identité en tant que pays et réaffirmons notre volonté de défendre les droits fondamentaux que sont la dignité, la liberté et la justice pour tous. »

