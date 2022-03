Ligne d'aide

Il existe une ligne de crise nationale, gratuite et disponible 24/7, qui offre un soutien en santé mentale à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle en raison de la disparition ou du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Des mesures de soutien sont également disponibles par le biais des Services de soutien à la santé pour les FFADA.

Ces mesures comprennent du counseling professionnel axé sur la guérison, du soutien émotionnel tel que l'écoute et l'orientation vers des services supplémentaires, et de l'aide culturellement adaptée axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services d'Aînés.

OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 8 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration commune suivante :

« En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les extraordinaires réalisations et le travail acharné des femmes et des filles qui nous inspirent grâce à leur leadership et aux changements qu'elles apportent dans leurs communautés. Tout au long de la pandémie de COVID-19, il est apparu clairement à quel point nous dépendons tous des femmes influentes dans notre vie quotidienne, elles qui sont des sources de force, de stabilité, de résilience et d'inspiration. Aujourd'hui, nous soulignons ces réalisations, contributions et sacrifices, particulièrement ceux des femmes, des filles et des personnes autochtones deux esprits, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement, intersexes et asexuelles (2ELGBTQQIA+).

Cette année, nous rendons hommage à de nombreuses femmes des Premières Nations, inuites et métisses qui ouvrent la voie dans les domaines de la santé, de la science, du travail social, du droit, de la diplomatie, du sport et plus encore. Parmi les derniers récipiendaires de l'Ordre du Canada remis par la gouverneure générale, on compte des femmes autochtones. Ainsi, nous célébrons le travail inspirant qu'elles ont réalisé à l'étranger, au pays et dans leurs communautés. Nous savons que ces femmes ne seront certainement pas les dernières à apporter des contributions aussi inspirantes, c'est pourquoi nous sommes impatients de voir plus de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ suivre leurs traces.

Le gouvernement du Canada aspire toujours à l'égalité entre les genres et il souhaite offrir des milieux de vie inclusifs et sécuritaires pour les Autochtones et pour toutes les femmes au pays et à l'étranger. Nous continuerons d'appuyer et d'habiliter les femmes autochtones qui propulsent des initiatives et apportent des contributions dans les sphères sociales, économiques, culturelles et politiques afin d'améliorer la vie de ceux qui les entourent. Nous devons continuer de nous attaquer aux inégalités et aux écarts socio-économiques qui ont des conséquences indues sur le quotidien des femmes autochtones, notamment l'absence de conditions de vie convenables, de logements d'urgence adaptés à la culture et un accès inadéquat à l'éducation.

Il y a encore beaucoup à faire. Les femmes autochtones, leurs enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ subissent encore le racisme systémique et la menace de violence. Dans le cadre de la Voie fédérale, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, nous travaillons à mettre fin à la violence fondée sur le genre et la race, qui est la cause profonde de cette tragédie nationale.

Ensemble, nous collaborons pour abattre les obstacles rencontrés par les femmes au Canada et à l'étranger. Nous maintiendrons nos efforts visant à favoriser l'inclusivité et à encourager un plus grand nombre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à viser des postes de leadership, d'innovation et de changement. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage et nous célébrons tout ce qu'elles apportent à nos communautés, notre pays et notre monde. »

