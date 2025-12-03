GATINEAU, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario a fait la déclaration suivante :

« La création d'un Canada plus fort, inclusif et sans obstacles n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la manière dont nous faisons fonctionner notre économie pour tout le monde, et cela commence par les choix que nous faisons et les gestes que nous posons au sein de nos propres communautés.

En cette Journée internationale des personnes handicapées décrétée par les Nations Unies, nous célébrons, avec d'autres personnes dans le monde, le progrès réalisé par, et pour, les personnes en situation de handicap ainsi que les efforts soutenus pour éliminer les obstacles.

Cette année, le thème de la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies - soit « Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social » - reflète notre engagement à bâtir un pays où les personnes en situation de handicap peuvent pleinement participer à la société. Le Canada continue d'appuyer la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par les Nations Unies ainsi que notre approche inclusive à l'égard de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, un plan commun pour la collaboration, la paix et la prospérité de tous, maintenant et pour les générations à venir.

Le mois de mars dernier a marqué le 15e anniversaire de la ratification par le Canada de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par les Nations Unies, ainsi que notre deuxième comparution devant le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Grâce au partenariat essentiel de la communauté des personnes en situation de handicap qui façonne notre dialogue, le gouvernement fédéral continue de renforcer cette collaboration et à faire progresser les avancées réalisées ensemble.

De réels défis subsistent. Plus d'un million de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap âgés de 15 à 64 ans qui ne travaillent pas pourraient occuper un emploi s'ils avaient accès à un marché du travail entièrement inclusif.

Afin de favoriser une économie inclusive qui permette la participation équitable des personnes en situation de handicap, le gouvernement fédéral a récemment publié le troisième rapport annuel du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et le premier rapport de progrès de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. Dans l'optique de la stratégie ''Rien sans nous'', la stratégie visent à combler, d'ici 2040, les écarts en matière d'emploi au Canada entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne le sont pas. Cela permettra de constituer une main-d'œuvre prête à relever le défi et à protéger l'économie.

Lorsque les personnes en situation de handicap montrent la voie, nos communautés et nos lieux de travail deviennent plus forts, plus compatissants et plus justes. Voilà comment nous bâtissons un Canada fort.

Je souhaite à toute la population canadienne, ainsi qu'à la communauté internationale, une très heureuse Journée internationale des personnes handicapées! »

