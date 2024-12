Avertissement relatif au contenu : Cette déclaration contient des renseignements sur les pensionnats indiens.

Une ligne d'écoute téléphonique nationale existe pour offrir du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Les services d'aiguillage en cas de crise émotionnelle sont disponibles en composant le 1-866-925-4419 pour obtenir la ligne d'écoute téléphonique nationale ouverte 24 heures sur 24.

La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est accessible à tous les Autochtones et offre un soutien téléphonique et en ligne immédiat et sans frais ainsi qu'une intervention en cas de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en anglais, en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut. Les conseillers formés sont disponibles par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne sur leur site Web.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 15 déc. 2024 /CNW/ - Les ministres Anandasangaree, Vandal, Hajdu et Virani ont émis la déclaration suivante :

« Cette année, au moment où nous soulignons le neuvième anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), nous commémorons et honorons l'héritage de l'honorable Murray Sinclair, l'éminent commissaire en chef de la Commission de vérité et réconciliation, qui est décédé en novembre. Pionnier et défenseur infatigable des droits des Autochtones, M. Sinclair a façonné le cheminement vers la réconciliation au Canada. Nous lui serons éternellement reconnaissants de son leadership, de son engagement inébranlable envers la vérité et la justice et de ses contributions inestimables à la sécurité et à l'équité du pays.

La mise en œuvre des 94 appels à l'action du rapport de 2015 de la CVR demeure un élément central du travail du gouvernement du Canada pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. À ce jour, plus de 85 % des appels à l'action relevant d'une responsabilité fédérale unique ou partagée sont maintenant terminés ou bien avancés. Voici quelques faits saillants récents :

En réponse à l'appel à l'action no 53 et pour jeter les bases pour répondre aux appels à l'action nos 54 à 56, le 2 juillet 2024, la Loi sur le Conseil national de réconciliation est entrée en vigueur afin de prévoir la création d'un Conseil national de réconciliation -- un organisme indépendant et dirigé par des Autochtones qui fera progresser la réconciliation en surveillant et en évaluant les progrès réalisés par tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs de la société canadienne.

est entrée en vigueur afin de prévoir la création d'un Conseil national de réconciliation -- un organisme indépendant et dirigé par des Autochtones qui fera progresser la réconciliation en surveillant et en évaluant les progrès réalisés par tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs de la société canadienne. En octobre, l'interlocutrice spéciale indépendante, dont le mandat appuie l'avancement des appels à l'action 71 à 76, a publié son rapport final sur les enfants autochtones disparus et les sépultures non marquées au Canada, qui servira de registre durable des vérités documentées sur les pensionnats et les institutions connexes. Il orientera également la marche à suivre pour veiller à ce que tous les enfants disparus, y compris ceux qui sont enterrés dans des fosses communes ou non marquées, soient honorés, respectés et traités avec la dignité qu'ils méritent.

Conformément aux appels à l'action 30 à 32, 35 à 38, 40, 42 et 50, et en consultation et en coopération avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis, ainsi qu'en collaboration avec les provinces et les territoires, le Canada demeure engagé à élaborer une stratégie de justice autochtone qui s'attaquera à la discrimination systémique et à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. Cette stratégie vise à appuyer la revitalisation des lois, des traditions juridiques et des systèmes de justice autochtones, tout en facilitant les changements transformateurs du système de justice canadien traditionnel.

Depuis 2021, en ce qui concerne les appels à l'action 74 à 76, le Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus des pensionnats a aidé les communautés autochtones et les survivants à concevoir et à mettre en œuvre des initiatives dirigées par les communautés et axées sur les survivants visant à localiser et à documenter les lieux de sépulture et les sépultures associées aux anciens pensionnats.

Alors que nous réfléchissons aux progrès réalisés cette année, nous reconnaissons la force et la résilience des survivants, des familles et des communautés autochtones. Nous invitons aussi tous ceux qui vivent au Canada à agir. La réconciliation repose sur les choix que nous faisons tous les jours. Chaque petit changement dans la manière dont nous écoutons les peuples autochtones, dont nous nous inspirons de leur sagesse et dont nous agissons à l'égard de nos pairs, des communautés et des entreprises autochtones contribue à des changements fondamentaux qui feront du Canada un meilleur endroit pour les peuples autochtones et pour tout le monde. C'est la bonne chose à faire.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

