OTTAWA, ON - Territoire traditionnel algonquin non cédé, le 15 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 8e anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation :

« Aujourd'hui marque le huitième anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, qui comprenait 94 appels à l'action. Ces appels à l'action, qui s'inspirent directement des témoignages et des récits des survivants, ont jeté les bases d'un nouveau dialogue et d'une nouvelle relation avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Le gouvernement du Canada s'efforce de mettre en œuvre intégralement les appels à l'action. Nous prenons des mesures qui favorisent les relations de nation à nation, entre les Inuit et la Couronne et de gouvernement à gouvernement afin d'aider les peuples autochtones à parvenir à l'autodétermination.

La vérité doit précéder la réconciliation. C'est ce que nous rappellent les communautés qui, dans tout le pays, poursuivent le douloureux travail de fouille sur les sites des anciens pensionnats. Entre 1867 et 1998, plus de 150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations ont été arrachés à leur famille et à leur communauté pour être envoyés de force dans des pensionnats, où nombre d'entre eux ont subi d'horribles sévices. La Commission de vérité et réconciliation a estimé que plus de 4 100 ne sont jamais revenus des pensionnats. Les survivants, les familles et les communautés portent le traumatisme et le chagrin de leur perte à travers les générations. Les appels à l'action mettent l'accent sur le traitement des séquelles laissées par les pensionnats. À cette fin, le gouvernement du Canada a collaboré avec des partenaires en vue d'élaborer des politiques et des lois, et a réalisé des investissements importants dans les domaines de la protection de l'enfance, de l'éducation, des langues autochtones et de la santé.

L'appel à l'action 43 invitait les gouvernements à mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations unies) en tant que cadre de réconciliation, tandis que l'appel à l'action 44 incitait le gouvernement du Canada à élaborer un plan d'action national, des stratégies et d'autres mesures concrètes pour atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations unies. En 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est entrée en vigueur, offrant une occasion sans précédent de faire progresser la mise en œuvre des droits de l'homme chez les peuples autochtones.

En début d'année, le gouvernement fédéral a publié un plan d'action visant à atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations unies. Élaboré en consultation et en collaboration avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis, ce plan d'action fournit une feuille de route des mesures que le Canada prendra en partenariat avec les peuples autochtones afin d'œuvrer à la réconciliation. La mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations unies et du plan d'action contribuera à faire tomber les barrières, à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques, à combler les écarts socio-économiques et à promouvoir une plus grande égalité et une plus grande prospérité pour les peuples autochtones.

Afin de garantir la vérité et la justice pour les milliers d'enfants qui ont perdu la vie dans les pensionnats, le Canada a nommé, en 2022, Kimberly Murray interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et lieux de sépulture non marqués associés aux pensionnats. En étroite collaboration avec les survivants, les familles et les communautés, l'interlocutrice spéciale recommandera un cadre juridique fédéral pour garantir un traitement respectueux et culturellement approprié des tombes et des lieux de sépulture non marqués.

À ce jour, plus de 85 % des appels à l'action impliquant le gouvernement du Canada ont été réalisés ou sont en bonne voie de l'être. Nous progressons dans la modification des lois, des politiques et des institutions coloniales qui subsistent dans de nombreux secteurs de notre société.

Au fur et à mesure que nous avançons, nous continuons à rendre hommage aux survivants et à leurs familles. Nous sommes déterminés à pleinement mettre en œuvre les appels à l'action, et nous le faisons en collaboration avec les peuples autochtones dans le respect et la confiance. »

Liens associés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones du Canada :

Twitter : @GCIndigenous

Facebook : @GCIndigenous

Instagram : @gcindigenous

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués de presse et nos discours par flux RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, visitez le site www.cirnac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Matthieu Perrotin, Attaché de presse Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Kyle Allen, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et CanNor, [email protected]; Simon Ross, Directeur des communications et de la gestion des questions, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias - RCAANC, [email protected], 819-934-2302; Relations avec les médias - SAC, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]