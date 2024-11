OTTAWA, ON, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Chaque année, en novembre, nous soulignons la Journée nationale du souvenir des victimes de la route. Il s'agit d'un moment pour se remémorer les quelque 2 000 Canadiens qui perdent la vie chaque année dans des collisions de la route.

« Nous offrons également nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Leur deuil est un puissant rappel de l'importance de la sécurité routière.

« Bien que le nombre de décès sur les routes ait diminué depuis des décennies grâce à la sécurité des véhicules et des routes, aux campagnes de sensibilisation à la sécurité et aux nouveaux règlements, il reste encore beaucoup à faire.

« Le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, s'efforce d'améliorer la sécurité routière pour tout le monde. Cela se reflète dans la Stratégie de sécurité routière 2025 du Canada et dans notre engagement à la réalisation de la Vision zéro - deux initiatives axées sur l'amélioration de la sécurité.

« En cette Journée nationale du souvenir des victimes de la route, engageons-nous à rendre nos routes plus sécuritaires. Que nous soyons en voiture, à vélo ou à pied, nous avons un rôle à jouer pour prévenir ces tragédies. En accordant la priorité à la sécurité dans nos déplacements, nous rendons hommage aux personnes que nous avons perdues, nous soutenons ceux et celles qui ont subi des traumatismes à la suite de blessures et nous nous efforçons de rendre les routes plus sécuritaires pour tout le monde. »

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de X, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]