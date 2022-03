Équipe Canada a fièrement représenté notre pays aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022

GATINEAU, QC, le 13 mars 2022 /CNW Telbec/ - Après une performance impressionnante d'Équipe Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022, je tiens à féliciter les 49 athlètes, guides et entraîneurs qui ont représenté notre pays. Ce sont tous des leaders et des gagnants.

Il y a tant d'exploits à célébrer! Mollie Jepsen qui a remporté la première médaille d'or du Canada aux Jeux; Brian McKeever qui a eu des jeux incroyables avec trois médailles d'or; Natalie Wilkie et Mark Arendz avec quatre médailles chacun; nos équipes de curling en fauteuil roulant et de para-hockey sur glace qui nous ont si bien représentés; et nos toutes premières médailles en parasnowboard, gracieuseté de Lisa DeJong et Tyler Turner.Plusieurs records personnels ont été battus et de profondes amitiés ont été forgées durant ces jeux. Pour nos athlètes, au-delà des médailles et des records, le fait de s'être taillé une place aux Jeux et d'y avoir participé est tout un exploit en soi. On ne pourrait être plus fiers d'eux. Nos athlètes ont absolument tout donné!

Les athlètes d'Équipe Canada nous ont offert tout un spectacle. Leur performance n'aurait pas été possible sans le soutien de leurs entraîneurs, de leur famille, de leurs amis et de leurs communautés. Ces derniers ont tous joué un rôle important dans la réussite de notre pays à ces jeux.

Bien que les Jeux soient terminés, leur héritage est bien vivant. Leur souvenir sera une source d'inspiration pour la population canadienne, surtout pour nos jeunes, pendant des années. Le Canada continue d'être un chef de file du mouvement paralympique.

Une fois de plus, j'offre mes plus sincères félicitations à tous les athlètes, entraîneurs et guides incroyables qui nous ont fait du bien et nous ont rendus fiers.



