Les Jeux d'été du Canada réunissent les meilleurs athlètes amateurs du pays

NIAGARA, ON, le 6 août 2022 /CNW Telbec/ - Quelle journée excitante! Les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 sont lancés. Ces jeux nous permettent de célébrer la détermination de plus de 5 000 athlètes de la relève - tout comme celle de leurs entraîneurs et membres du personnel de soutien - qui tenteront de monter sur le podium de la plus grande rencontre multisport au Canada.

Jusqu'au 21 août, nous serons témoins de la force, du talent, du courage et de la persévérance incroyables de 5 000 athlètes, para-athlètes et athlètes d'Olympiques spéciaux de partout au pays.

Les Jeux nous donneront des raisons de célébrer, car le sport nous rassemble. Il permet de forger des amitiés et il nous pousse à nous surpasser. Le sport est une excellente façon de faire rayonner notre vision d'une société ouverte et inclusive, où tout le monde peut s'épanouir et prospérer.

Notre gouvernement est fier d'appuyer les Jeux d'été du Canada à Niagara, car ils entraîneront d'importantes retombées positives pour les communautés sur les plans sportif, économique, culturel, communautaire et social. Ce rendez-vous incitera la prochaine génération d'athlètes, ainsi que la population canadienne, à mener une vie saine et active. Je ne peux penser à un meilleur investissement que celui-là!

Que les Jeux commencent!

SOURCE Patrimoine canadien

