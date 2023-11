GATINEAU, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Novembre est le Mois de la sensibilisation aux Autochtones en situation de handicap. C'est le moment de souligner les réalisations des Autochtones en situation de handicap ainsi que les importantes contributions sociales, économiques et culturelles qu'ils apportent au Canada.

En 2015, l'organisme Indigenous Disability Canada / British Columbia Aboriginal Network on Disability Society a créé le Mois de la sensibilisation aux Autochtones en situation de handicap afin de mettre en lumière les obstacles auxquels se heurtent les Autochtones en situation de handicap.

Le Canada est l'un des signataires de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et le 21 juin 2023, nous avons publié un plan d'action visant à orienter la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le plan d'action comprend une mesure consistant à veiller à ce que les droits à l'égalité des Autochtones en situation de handicap soient respectés lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes, des politiques et des services du gouvernement du Canada.

En collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap, les intervenants, les autres ordres de gouvernement et les partenaires internationaux, le gouvernement du Canada crée des milieux de travail et des collectivités plus inclusives et offre des occasions supplémentaires aux personnes en situation de handicap, y compris aux Autochtones en situation de handicap, afin qu'elles puissent réaliser tout leur potentiel.

Le gouvernement travaille aussi en collaboration avec les communautés autochtones et leurs représentants pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Nous avons financé de nombreux projets visant à appuyer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, ce qui comprend le financement accordé à des organismes autochtones nationaux pour réaliser des initiatives et des activités liées au Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.

Lorsque les personnes en situation de handicap ont des possibilités égales de participer pleinement à leur collectivité et à leur milieu de travail et d'y apporter leur contribution, nous pouvons bâtir un Canada plus fort, plus diversifié et plus inclusif, et nous en bénéficions tous. »

