Le gouvernement du Canada souligne la Semaine du patrimoine mennonite au Canada

OTTAWA, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine du patrimoine mennonite, qui nous offre la chance de reconnaître l'apport des mennonites au Canada.

C'est à la fin des années 1700 que les premiers mennonites sont arrivés dans le Haut-Canada. Ils s'y sont établis pour échapper à la guerre et à la persécution dans leur pays d'origine, soit l'Allemagne. Aujourd'hui, environ 200 000 mennonites vivent au pays, principalement à Winnipeg, au Manitoba, et dans la région de Waterloo, en Ontario. Il existe un éventail de modes de vie mennonites. En effet, certaines communautés ont choisi de privilégier la tradition et vivent en milieu rural, alors que d'autres ont intégré les grands centres et œuvrent dans des domaines diversifiés.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'invite tout le monde à saisir l'occasion que représente cette semaine spéciale pour en apprendre plus sur les mennonites et les histoires qui témoignent de leurs identités.

Bonne Semaine du patrimoine mennonite!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]