GATINEAU, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la vue :

« À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, je suis fière de me joindre à la communauté mondiale pour souligner l'importance des soins oculaires et de l'accessibilité visuelle sur le lieu de travail.

Le thème de cette année, "Aimez vos yeux au travail", attire notre attention sur l'importance de la santé oculaire, ainsi que sur les incapacités visuelles, la cécité et les efforts en cours pour accroître l'inclusion et l'accessibilité de toutes les personnes en situation de handicap sur le lieu de travail.

On estime que 5,4 % des Canadiens de 15 ans et plus ont une déficience visuelle. Malheureusement, les taux d'emploi des personnes en situation de handicap sont bien inférieurs à ceux des Canadiens sans handicap, en raison du manque persistant de mesures d'adaptation pour les personnes en situation de handicap sur les lieux de travail.

Notre gouvernement travaille étroitement avec la communauté des personnes en situation de handicap, les intervenants, les autres paliers de gouvernement ainsi que les partenaires internationaux pour créer des lieux de travail plus inclusifs et offrir davantage de possibilités aux personnes en situation de handicap, y compris aux personnes ayant une déficience visuelle, de réaliser leur plein potentiel.

Par l'entremise de programmes tels que le Fonds d'intégration et le Fonds pour l'accessibilité, nous soutenons les personnes en situation de handicap de partout au pays afin qu'ils trouvent un emploi de qualité, qu'ils le conservent et qu'ils aient des possibilités d'avancement.

Lorsque les personnes en situation de handicap ont des possibilités égales de participer pleinement et de contribuer au sein de leur collectivité et de leur milieu de travail, nous bénéficions tous d'un Canada plus fort, plus diversifié et plus inclusif. »

Liens connexes

Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada

Programmes et élaboration de politiques d'EDSC - Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Laurent de Casanove, Attaché de presse, Bureau de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]