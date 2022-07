De : Emploi et Développement social Canada

GATINEAU, QC, le 15 juill. 2022 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, ainsi que la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes :

« Notre monde est confronté à de grands défis. Et en même temps, la nature du travail change rapidement. Doter les jeunes des compétences exigées sur le marché du travail est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour ces personnes, pour notre économie et pour nos collectivités.

À l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, nous soulignons l'immense apport des jeunes et les efforts déployés partout au Canada et dans le monde pour offrir aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour décrocher de bons emplois et aller travailler avec confiance.

Lorsqu'une jeune personne apprend à souder ou à coder, elle peut devenir indispensable sur son lieu de travail. Elle prend de l'autonomie et est capable d'avoir un emploi ou une carrière pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Aujourd'hui est une occasion pour nous de réfléchir à ce que nous pouvons faire en tant que pays pour aider à améliorer davantage l'accès à une éducation de qualité, au développement des compétences, à la formation et à l'expérience de travail pour que les jeunes réussissent dans la carrière choisie.

Cette année, plus de 140 000 emplois ont été offerts aux jeunes dans le cadre d'Emplois d'été Canada. Nous avons investi dans des organisations de premier plan comme Compétences Canada, qui encourage les jeunes partout au pays à acquérir des compétences recherchées grâce à des programmes novateurs, et même à participer à des compétitions enlevantes dans leur communauté.

Nous continuons à réaliser des progrès dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, mais nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire pour que chaque jeune ait les mêmes possibilités de bâtir la carrière et la vie qu'ils et elles souhaitent. Trop de jeunes dans notre pays sont toujours confrontés à des barrières systémiques, ce qui les empêche d'acquérir des compétences et une précieuse expérience de travail. Les jeunes issus des communautés noires, autochtones, racisées et LGBTQ2+, et les jeunes en situation de handicap continuent de surmonter des défis pour accéder à des occasions équitables de soutenir leurs besoins individuels et leurs aspirations professionnelles.

Dans l'esprit de la Journée mondiale des compétences des jeunes et du thème de cette année, « Transformer les compétences des jeunes pour l'avenir », nous continuerons à trouver de nouvelles manières de rendre les occasions de formation axée sur les compétences, d'apprentissage et de bénévolat plus accessibles pour les jeunes d'un bout à l'autre du pays.

Investir dans le succès des jeunes, c'est investir dans l'avenir du Canada. Bonne Journée mondiale des compétences des jeunes. »

