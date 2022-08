GATINEAU, QC, le 12 août 2022 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, ainsi que la ministre des Aînés, Kamal Khera, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le thème de la Journée internationale de la jeunesse de cette année, qui est la solidarité intergénérationnelle.

« Au cours des deux dernières années, nous avons vu comment les jeunes et les personnes âgées du Canada ont été touchés de façon disproportionnée par la pandémie. Les jeunes au Canada et dans le monde entier ont agi et ont pris soin de leurs proches et protégé nos communautés. Les personnes âgées partout au pays ont également joué un rôle essentiel en apportant un soutien immédiat aux Canadiens et aux Canadiennes. De nombreuses personnes âgées partout au pays ont choisi de rester sur le marché du travail et de retarder leur retraite ou sont devenues des proches aidants et aidantes pour leur famille et les membres de leur communauté.

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, dont le thème est "Solidarité intergénérationnelle : Créer un monde pour tous les âges", nous soulignons les contributions importantes que les jeunes et les personnes âgées ont apportées et continuent d'apporter à l'économie et au tissu social du Canada.

Ensemble et individuellement, ces personnes ont montré comment nous pouvons tous et toutes contribuer à bâtir un avenir plus sûr et durable, quel que soit notre âge, notre genre ou notre bagage culturel. La promotion de l'inclusion des jeunes et des personnes âgées dans la société, la lutte contre l'âgisme et la célébration de la diversité dans les milieux de travail ont été - et continueront d'être - une priorité clé du gouvernement du Canada.

Le programme Emplois d'été Canada témoigne de l'engagement du gouvernement à cet égard. Cette année, le programme offre à beaucoup de jeunes de tout le pays des possibilités d'emploi dans des établissements de soins de longue durée ainsi que des clubs et des résidences de personnes âgées.

Certains des projets menés par des jeunes et financés par le programme Service jeunesse Canada contribuent à remédier à l'isolement des personnes âgées, un problème qui retient de plus en plus l'attention, et à combler le fossé technologique. Les jeunes qui participent à ces projets auront l'occasion de travailler directement avec les personnes âgées, en leur apprenant à utiliser la technologie numérique.

Grâce au mentorat, au partage des connaissances, au bénévolat et à l'aide financière, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre aux personnes âgées la possibilité de partager leur expertise, de participer à des activités enrichissantes et d'établir des liens avec les membres de leur communauté, y compris les jeunes. Ce programme vise essentiellement à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes âgées du Canada en les aidant à vivre de façon autonome et dans la dignité.

Par notre engagement envers la réconciliation et notre collaboration avec les gouvernements autochtones pour mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, nous reconnaissons que le partage des connaissances entre les générations est essentiel au bien-être et à la force de la culture. Au Canada, des générations de Premières Nations, d'Inuits et de Métis sont liées par la transmission de récits, d'expériences et de traditions culturelles, ainsi que par la prestation de soins et de soutien. Ces exemples forts de solidarité intergénérationnelle demeurent un élément important de notre cheminement vers la réconciliation et une priorité pour notre gouvernement.

Nous continuons également à diriger la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies, en mettant l'accent sur l'objectif consistant à offrir une éducation de qualité. Cet objectif vise à garantir des possibilités d'apprentissage inclusives, équitables et tout au long de la vie pour tout le monde, ce qui est essentiel pour la prospérité économique et sociale du Canada et le bien-être de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus inclusives qui ne laissent personne pour compte.

Grâce à nos nombreux programmes d'emploi et de développement social, le Canada demeure pleinement engagé à offrir un avenir sûr aux jeunes et aux personnes âgées du pays.

Bonne Journée internationale de la jeunesse! »

