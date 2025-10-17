OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement. Devant ces bouleversements, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur la transformation de notre économie, afin qu'elle passe du statut de dépendance à l'égard d'un seul partenaire commercial à celui d'une économie forte et résiliente face aux perturbations mondiales. À cette fin, l'une des missions fondamentales du gouvernement consiste à diversifier et à renforcer les partenariats commerciaux du Canada.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra en Malaisie, à Singapour et en République de Corée, du 24 octobre au 1er novembre 2025, afin de resserrer les relations commerciales dans la région indo-pacifique, de renforcer les partenariats en matière de défense et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens.

À Kuala Lumpur, en Malaisie, le premier ministre participera au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). La région de l'ANASE est un marché mondial majeur qui compte plus de 677 millions d'habitants et dont l'économie représente plus de 5 000 milliards de dollars. Le premier ministre s'emploiera à trouver de nouvelles possibilités d'exportation pour les industries canadiennes, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'innovation et des technologies. Lors de son passage en Malaisie, le premier ministre Carney rencontrera son homologue malaisien, Anwar Ibrahim, ainsi que d'importants chefs d'entreprise afin de renforcer les liens économiques qui unissent le Canada et la Malaisie.

À Singapour, le premier ministre rencontrera son homologue singapourien, Lawrence Wong, ainsi que de hauts dirigeants du gouvernement et du milieu des affaires afin d'approfondir le partenariat entre le Canada et Singapour dans les domaines du commerce, de l'énergie et des technologies. Le partenariat croissant entre le Canada et Singapour, soutenu par l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), procure déjà des avantages aux exportateurs canadiens. La visite du premier ministre permettra d'intensifier les efforts visant à éliminer les obstacles au commerce et à attirer les investissements, et ce, dans le but d'accroître l'accès du Canada aux marchés de l'Asie du Sud-Est.

Le premier ministre se rendra ensuite à Gyeongju, en Corée, pour participer à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les économies de l'APEC représentent plus de 60 % du PIB mondial et près de la moitié du commerce mondial de marchandises, ce qui rend cette relation inestimable pour la croissance économique du Canada. Lors de son passage en Corée, le premier ministre rencontrera le président de la Corée, Lee Jae Myung, des homologues internationaux et d'importants chefs d'entreprise afin de renforcer les échanges commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la défense et des minéraux critiques.

Dans un monde en pleine évolution, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie forte, qui repose sur les bases solides que représentent des travailleurs canadiens dynamiques et des industries canadiennes fortes, et qui est soutenue par divers partenaires commerciaux internationaux.

Citation

« La région indo-pacifique connaît la croissance économique la plus rapide au monde et offre des possibilités considérables aux entreprises et aux travailleurs canadiens. Notre nouveau gouvernement est déterminé à renforcer les échanges commerciaux dans cette région afin que le Canada puisse accéder à de nouveaux marchés, attirer de nouveaux investisseurs et trouver de nouveaux clients. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle du premier ministre Carney dans la région indo-pacifique.

La région indo-pacifique constitue le deuxième partenaire commercial régional du Canada : les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 261 milliards de dollars en 2024.

En date de 2023, les 21 économies membres de l'APEC généraient plus de 60 % du PIB mondial, représentaient environ 50 % du commerce mondial de marchandises et réunissaient près de 37 % de la population mondiale.

L'APEC est un partenaire commercial essentiel pour le Canada. Les échanges commerciaux entre le Canada et l'APEC ont été une source importante de croissance en 2024, évalués à 1 300 milliards de dollars.

En 2024, les 10 États membres de l'ANASE représentaient la cinquième économie au monde, et formaient la troisième population en importance.

En tant que groupe, l'ANASE représentait en 2024 le quatrième partenaire du Canada pour le commerce des marchandises, avec des échanges bilatéraux annuels évalués à 42,3 milliards de dollars.

En septembre, le Canada a annoncé la conclusion d'un nouvel accord commercial avec l'Indonésie, le tout premier accord commercial bilatéral conclu par le Canada avec un pays de l'ANASE. Cet accord permettra de réduire ou d'éliminer complètement les droits de douane sur plus de 95 % des exportations canadiennes actuelles à destination de l'Indonésie.

Toujours en septembre, le Canada et le Mexique ont lancé un nouveau Partenariat stratégique global afin de resserrer les liens entre les deux pays dans les domaines du commerce, de la protection de l'environnement, de la mise en place d'infrastructures à long terme et de la sécurité bilatérale afin de lutter contre le crime organisé transnational, le trafic de drogue, la traite de personnes, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.

En juin, le Canada a annoncé le nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir afin d'offrir davantage de débouchés et de prospérité à long terme pour les travailleurs, les entreprises et les populations du Canada et de l'Union européenne.

Liens connexes

