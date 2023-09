OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Canada fait face à une terrible crise des drogues toxiques et des surdoses qui perdure et qui n'a épargné aucune communauté. Des membres de familles, des amis, et des voisins perdent leur vie en raison de l'une des plus sérieuses crises de santé publique de l'histoire de notre pays. Les données nationales sur les méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants qui ont été publiées aujourd'hui nous montrent que cette crise se poursuit.

Selon les dernières données, plus de 38 500 décès liés aux opioïdes ont été enregistrés depuis le début de la surveillance nationale en 2016, ce qui représente, en moyenne, 21 personnes décédées par jour de janvier à mars 2023. Ce type de données est essentiel à l'élaboration de politiques sur les drogues et à la prise de décisions, puisqu'il aide à cerner les tendances liées à la consommation de substances et à mesurer l'impact de nos actions. Mais il ne s'agit pas seulement de données, mais bien de vies humaines.

Je tiens à reconnaître l'aspect tragique de cette crise et les vies de Canadiennes et de Canadiens que nous avons perdues. Chaque personne victime d'une surdose est une personne qui a de la famille et des personnes qui s'en font pour elles, et nous devons agir à tous les niveaux pour les protéger.

Les personnes qui consomment des substances sont sur des chemins uniques et ont des besoins qui leurs sont propres. Nous savons que la voie pour se sortir de tels problèmes n'est pas linéaire. Cependant, nous avons des outils et nous ne sommes pas sans espoir.

Nous savons, maintenant plus que jamais, que nous devons offrir une gamme complète de services et de mesures de soutien pour sauver des vies et protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les éléments importants en matière de politique des drogues; la prévention, la réduction des risques, le traitement, le rétablissement, de même que l'application de la loi et les efforts visant à protéger nos communautés. Ce n'est pas le moment d'opposer la réduction des risques aux traitements. Nous avons besoin des quatre éléments pour venir à bout de cette crise.

Pour réellement aider les personnes qui consomment des substances, nous devons aussi leur fournir du soutien et des services auxquels elles peuvent accéder tout au long de leur cheminement vers le bien-être, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin. Nous devons aussi veiller à ce que les personnes, les familles et les enfants en particulier se sentent en sécurité là où ils vivent, travaillent, vont à l'école et jouent. Pour ce faire, nous devons collaborer avec nos partenaires du domaine de la sécurité publique afin de prévenir et de déstabiliser le commerce illégal de la drogue.

Nous constatons déjà des résultats grâce aux organisations qui sauvent des vies partout au pays. Entre octobre 2017 et juin 2023, presque 50 000 surdoses ont été renversées dans les sites de consommation supervisée répartis à la grandeur du pays. En outre, plus de 256 000 personnes ont été mises en contact avec des services de santé et des services sociaux, notamment les soins médicaux de première ligne, les thérapies, les soutiens au logement et à l'emploi. Ces sites ont sauvé des vies et améliorent les résultats en santé.

Nous sommes également déterminés à nous attaquer aux facteurs complexes qui peuvent contribuer à la consommation de substances et aux risques connexes. Ces facteurs comprennent les liens avec d'autres problèmes comme la santé mentale, l'itinérance, l'insécurité économique et la douleur chronique.

La sensibilisation aux opioïdes, la réduction de la stigmatisation et des obstacles au traitement des troubles liés à la consommation d'opioïdes, ainsi que l'autorisation de sites de consommation supervisée sont toutes des mesures qui s'inscrivent dans le cadre de notre approche globale de santé publique à l'égard de la consommation de substances.

Il faudra les efforts collectifs de tous -- communautés, provinces, territoires, dirigeants autochtones, ordres professionnels, organismes de réglementation, personnes ayant une expérience vécue et vivante, et fournisseurs de soins de santé -- pour mettre fin aux risques et aux décès pouvant être évités au sein de la population canadienne et pour s'attaquer aux nombreux autres coûts liés à la consommation de substances et aux risques connexes.

J'encourage la population canadienne à en apprendre plus sur les moyens dont elle peut participer afin de mettre fin à cette crise, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire individuellement. En faisant preuve de compassion envers les personnes dans le besoin, en connaissant les faits à propos de la consommation de substances et de la dépendance, ou en apprenant comment administrer de la Naloxone. Nous avons le pouvoir de faire une différence, une vie, une histoire, une personne à la fois.

Ensemble, nous continuerons de travailler pour mettre fin à la crise des drogues toxiques et des surdoses, afin qu'aucune famille, aucun ami ou aucune communauté ne perde un être cher.

L'honorable Ya'ara Saks, C.P., députée

