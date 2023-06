OTTAWA, ON, le 26 juin 2023 /CNW/ - Les données nationales sur les méfaits des opioïdes et des stimulants publiées aujourd'hui prouvent que la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques continuent d'avoir un effet dévastateur sur les gens, les communautés et les familles partout au Canada. Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers dû à cette crise.

Malheureusement, chaque jour entre janvier et décembre 2022, 20 personnes en moyenne ont perdu la vie et environ 14 ont été hospitalisées en raison d'un empoisonnement lié aux opioïdes. Le nombre de décès et de vies touchées reste très élevé.

Le gouvernement du Canada est conscient que la consommation de substances est un problème de santé publique influencé par des facteurs complexes interreliés, dont beaucoup échappent au contrôle de l'individu. Les traumatismes, le racisme et la discrimination, de même qu'un accès équitable à des soins de santé adéquats, à des logements supervisés, à l'emploi et à d'autres services sociaux font partie de ces facteurs. L'accès à des services intégrés permettant aux personnes qui en ont besoin de rester en bonne santé en fait également partie. Nous devons continuer de faire tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la stigmatisation et élargir l'accès à un éventail complet de mesures de soutien, notamment de prévention, de réduction des risques, de traitement et d'application de la loi - les quatre piliers fondamentaux de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) reconnus à l'échelle internationale.

Depuis 2017, plus de 70 % de nos investissements pour faire face à cette crise ont servi à développer un éventail complet de stratégies visant à sauver des vies, dont l'accès aux services de réduction des risques et de traitements fondés sur des preuves. Entre 2017 et mars 2023, plus de 47 000 surdoses ont été inversées dans les sites de consommation supervisée partout au Canada et plus de 239 000 orientations vers des services sociaux et de santé ont été faites.

Nous appuyons également des projets permettant aux prescripteurs de donner accès à des médicaments de qualité pharmaceutique aux personnes qui présentent un risque élevé de surdose en raison de l'approvisionnement en drogues illégales toxiques. Ces projets d'approvisionnement plus sûr sont actuellement mis à l'essai par des professionnels de la santé dans plusieurs régions afin de déterminer s'ils ont le potentiel de sauver des vies et d'aider les personnes qui consomment des substances à obtenir divers services de soutien, y compris des services de rétablissement, lorsqu'elles s'y sentent prêtes.

Grâce aux investissements annoncés dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada prévoit aussi une enveloppe de plus de 359 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir le renouvellement de la SCDAS, qui continuera d'orienter nos efforts pour protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Cette enveloppe comprend 144 millions de dollars destinés au Programme sur l'usage et les dépendances aux substances pour financer des services de soutien communautaires et d'autres interventions de santé fondées sur des preuves, et 20,2 millions de dollars destinés à la création d'un programme communautaire de prévention de la consommation de substances chez les jeunes.

Il n'existe pas d'approche unique pour prévenir ou réduire les décès par surdose et les risques liés à la consommation de substances, mais ensemble, nous pouvons veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des drogues ou qui souffrent d'une dépendance reçoivent les soins intégrés, empreints de compassion, adaptés à leur culture et sensibles aux traumatismes dont elles ont besoin et qu'elles méritent.

