GATINEAU, QC, le 15 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a fait la déclaration suivante :

« La famille est au cœur de notre société. Quand les familles se portent bien, nos collectivités se portent bien également. C'est pourquoi l'objectif essentiel du plan de croissance économique du gouvernement du Canada est de rendre la vie plus abordable pour les familles canadiennes.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des familles, j'aimerais souligner l'important travail que fait le gouvernement du Canada pour s'assurer que toutes les familles du pays ont le soutien dont elles ont besoin, peu importe où elles vivent.

Depuis 2016, l'Allocation canadienne pour enfants joue un rôle déterminant dans la réduction du nombre d'enfants vivant dans la pauvreté et continue d'être au centre de nos efforts pour réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2015. Comme l'Allocation canadienne pour enfants est non imposable et fondée sur le revenu, les familles qui en ont le plus besoin reçoivent un plus grand soutien. Cette prestation est également indexée chaque année en juillet en fonction du coût de la vie.

Nous savons que la garde d'enfants est une nécessité, et non un luxe, pour les parents de partout au pays. Pour les familles ayant de jeunes enfants, nous mettons en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants transformationnel en collaboration avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. L'accès à des services de garde de qualité, abordables, flexibles et inclusifs permet à nos enfants d'avoir le meilleur départ possible dans la vie et aux parents de travailler, ce qui crée une solide assise économique à long terme pour les familles canadiennes.

Cette mesure change déjà la donne de façon concrète. D'ici la fin de 2022, les frais de garde dans les services réglementés seront réduits de 50 % en moyenne, de sorte que les familles économiseront des milliers de dollars. Comme presque toutes les provinces et tous les territoires ont déjà réduit leurs frais de garde, le gouvernement du Canada a pour objectif de faire en sorte que toutes les familles canadiennes, peu importe où elles vivent, aient accès à des services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Ainsi, des centaines de milliers de familles pourront économiser pour faire face au coût de la vie.

Avec de telles initiatives, nous continuons de contribuer à offrir une meilleure qualité de vie aux familles dans tout le Canada.

À titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, je tiens à vous souhaiter, à vous et à votre famille, une bonne Journée internationale des familles. »

