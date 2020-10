Ce soir, les communautés hindoues du Canada et d'ailleurs marqueront le début de Navratri

GATINEAU, le 17 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues du Canada, d'Asie du Sud et d'ailleurs dans le monde célèbrent le début de Navratri, fête sacrée des plus importantes du calendrier hindou.

D'une durée de neuf nuits et dix jours, ce festival populaire rend grâce, traditionnellement, à la Déesse Mère sous ses différentes formes. D'après la légende de Râmâyana, Navratri représente la victoire du bien sur le mal. Période de réjouissances empreinte d'introspection, de purification et de dévotion, elle offre aux familles hindoues et à leurs proches l'occasion de se réunir pour observer le jeûne, transmettre leurs vœux, ainsi que prier, chanter et danser.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, Navratri sera souligné par la tenue d'activités et de festivités virtuelles. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à découvrir le dynamisme de la communauté hindoue ici, au pays, ainsi que sa vitalité culturelle. En ce Navratri, prenons le temps de reconnaître et d'apprécier l'immense apport des Canadiens et des Canadiennes hindous pour nourrir la diversité du pays d'un océan à l'autre.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'offre à tous ceux et celles qui fêtent Navratri de joyeuses célébrations. Shubh Navratri! Portez-vous bien et soyez prudents.

