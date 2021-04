Aujourd'hui, les communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul

OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent le Puthandu, le Nouvel An tamoul.

Placée sous le signe du renouveau et de l'espoir, cette grande fête joyeuse est le moment d'assister à des cérémonies religieuses, de déguster des mets traditionnels, d'échanger des cadeaux et de participer à toutes sortes d'activités culturelles. Cette année, les festivités se dérouleront de façon virtuelle ou en accord avec les consignes locales en matière de santé publique. Néanmoins, je suis certaine qu'elles seront tout aussi significatives et joyeuses, bon nombre de personnes rendant grâce pour les bénédictions qu'elles ont reçues malgré les défis de la dernière année.

En ce jour, reconnaissons tous la grande contribution passée et présente des Tamouls au Canada dans l'édification d'un pays plus diversifié, plus juste et consciemment plus inclusif pour tous. J'invite les gens d'un océan à l'autre à en apprendre un peu plus au sujet de la culture et du patrimoine des Tamouls durant le Puthandu.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je transmets mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent le Puthandu. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et prospérité! Portez-vous bien et soyez prudents. Iniya Puthandu Nalvazhthukkal!

