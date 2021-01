Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Noël

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental du Canada et d'ailleurs dans le monde célèbrent Noël, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien orthodoxe et catholique de rite oriental.

Noël invite à réfléchir et à renouveler sa foi. C'est aussi une occasion de se rapprocher des personnes que nous aimons, d'apprécier les nombreux avantages dont nous profitons ici au Canada et de prêter main-forte à ceux et celles qui sont dans le besoin. Cette année, les fêtes sont différentes. Il est particulièrement important de répandre la joie et de faire preuve de gentillesse. Il importe également de tendre la main aux membres de notre famille, à nos amis et à nos voisins qui sont peut-être seuls et isolés en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette journée sert également à rappeler la diversité riche et dynamique qui est au cœur de l'identité de notre pays ainsi que l'apport remarquable que les Canadiens et Canadiennes de confession chrétienne orthodoxe et catholique de rite oriental apportent à la société.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent cette fête un joyeux Noël rempli d'espoir, de santé et de paix. Portez-vous bien et soyez prudents.

