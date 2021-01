Janvier est le Mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, ON, le 1er janv. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, c'est le début du Mois du patrimoine tamoul. Ce mois vise à reconnaitre et à mettre en valeur la contribution des Canadiens d'origine tamoule au Canada, ainsi que la richesse de leurs langue et culture.

Le Canada est fier d'abriter l'une des plus importantes diasporas tamoules au monde. Ses membres ont enrichi, et continuent d'enrichir, notre tissu national par de nombreuses réalisations, notamment dans les secteurs des affaires, de la politique et du sport. Ce mois est l'occasion de leur exprimer notre profonde gratitude pour leur précieux apport à l'édification d'un Canada encore plus fort et consciemment plus inclusif.



Tout au long du Mois du Patrimoine tamoul, j'encourage les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays à en découvrir davantage sur la vitalité de la communauté tamoule. En ces temps difficiles, inspirons-nous aussi de la force et de la résilience de la communauté tamoule tout en continuant de favoriser la compréhension, le respect de la diversité et l'inclusion partout au Canada.



À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, je vous souhaite à tous un joyeux Mois du patrimoine tamoul. Portez-vous bien et soyez prudents.



