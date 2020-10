Le 1er octobre marque le début du Mois canadien de l'histoire islamique

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois canadien de l'histoire islamique, et le thème de cette année, Résilience et réalisations des musulmans noirs, nous amène à reconnaître et à célébrer l'apport inestimable des communautés musulmanes noires et des Canadiens musulmans dans l'édification d'un Canada plus fort et plus résilient.

Aujourd'hui, comme toutes les journées qui suivront, je joins ma voix à celle des communautés musulmanes - en fait à celle de tous les Canadiens - pour dénoncer la haine qui nourrit l'islamophobie. Dans l'esprit du thème de cette année, nous devrions également nous questionner sur les effets de la convergence du racisme envers les Noirs avec d'autres formes d'oppression, comme l'islamophobie.

Plus que jamais, nous devons mettre tout en œuvre pour bâtir un Canada plus sécuritaire, plus humaniste et consciemment plus inclusif. Pour ce faire, nous pouvons, entre autres, nous documenter sur les communautés musulmanes, communiquer au reste du pays le fruit de nos recherches et ainsi contrer la désinformation qui, malheureusement trop souvent, donne lieu à la discrimination.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, je vous souhaite de belles célébrations dans le cadre du Mois canadien de l'histoire islamique. Portez-vous bien et soyez prudents.

