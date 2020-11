En ce jour commémoratif de l'Holodomor, les Canadiens se souviennent des millions de victimes de la famine et du génocide ukrainiens

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Canadiens se souviennent et honorent la mémoire des millions de victimes de l'Holodomor, le génocide par la famine délibérément infligé au peuple ukrainien en 1932 et 1933 par le régime totalitaire de Joseph Staline.

L'Holodomor, qui veut dire « extermination par la faim » en ukrainien, a été délibérément perpétré par Joseph Staline dans le but d'anéantir systématiquement l'identité unique du peuple ukrainien ainsi que ses aspirations à la liberté et à l'indépendance. En 1991, l'Ukraine a finalement obtenu son indépendance après des décennies de régime soviétique.

Le Canada compte aujourd'hui la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde. Ses membres ont contribué, et continuent de contribuer, à l'édification d'une société forte, inclusive et diversifiée. Le Jour commémoratif de l'Holodomor nous rappelle que nous avons le devoir collectif de condamner toutes les formes de préjugés, de discrimination et de racisme, ainsi que d'empêcher la haine de s'enraciner dans les communautés d'un bout à l'autre du pays afin de nous assurer que nous devenons consciemment plus inclusifs.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite la population canadienne à prendre un moment pour rendre hommage au courage et à la résilience des millions de victimes innocentes de l'Holodomor et à leurs descendants. Puissions-nous ne jamais les oublier. Vichnaya Pamyat.

