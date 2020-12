Demain, des millions de Canadiens et Canadiennes célébreront Noël

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, des millions de Canadiens et Canadiennes s'apprêtent à célébrer la fête de Noël. Cette année, en raison de la COVID-19, les célébrations se dérouleront virtuellement ou conformément aux directives provinciales en matière de santé publique. Toutefois, je n'ai aucun doute qu'elles seront empreintes de résilience et de joie.

À l'image de la diversité du Canada, des gens de cultures et d'horizons divers ont décoré leur maison, leur cour et les espaces publics pour illuminer leur quartier. Le temps des fêtes est une période de partage qui nous incite à nous unir et à nous soutenir les uns les autres. Cette année, plus que jamais, apportons réconfort et chaleur aux personnes âgées, aux gens seuls ainsi qu'aux personnes vulnérables des quatre coins du pays pendant que nous luttons contre la COVID-19.

Pendant les fêtes et après, exprimons notre reconnaissance et notre gratitude envers ceux et celles qui travaillent dans les domaines de la santé et des services essentiels et qui font face à la pandémie avec force et courage.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je vous souhaite, à tous et à toutes, mes meilleurs vœux de santé et d'espoir pour Noël. Portez-vous bien et soyez prudents. Joyeux Noël!

