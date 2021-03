Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Pâque juive, ou Pessah

Aujourd'hui, les communautés juives du Canada et d'ailleurs célèbrent le début de la Pâque juive

OTTAWA, ON, le 26 mars 2021 /CNW/ - Demain, au coucher du soleil, les membres des communautés juives du Canada et d'ailleurs dans le monde célébreront le début de la Pâque juive. Fêtée pendant huit jours, la Pâque juive, également connue sous le nom de Chag HaAviv (la fête du printemps), commémore l'Exode, c'est-à-dire la libération des Israélites de l'esclavage dans l'Égypte ancienne.

Traditionnellement, parents et amis se réunissent autour de la table du Seder pour partager un repas et lire la Haggadah. Cette année, comme nous continuons notre lutte contre la pandémie de COVID-19, les célébrations seront différentes, car de nombreuses familles ne pourront célébrer ensemble en personne. Malgré cela, je sais que les communautés juives d'un océan à l'autre continueront à commémorer l'histoire de l'Exode en se réunissant virtuellement avec leurs amis et les membres de leur famille. Pendant que les familles du Canada et d'ailleurs se préparent à la Pâque juive, laissons son histoire nous rappeler le pouvoir du courage, de la résilience et de la persévérance, qui est plus pertinent aujourd'hui que jamais.

La Pâque juive offre également l'occasion de se rappeler que nous devons poursuivre nos efforts pour combattre l'antisémitisme et toutes les formes de préjugés, de haine et de discrimination afin de bâtir une société consciemment plus inclusive pour tous.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent la Pâque juive. Portez-vous bien et soyez prudents. Chag Pesach Sameach! חג פס שמח!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) : Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca