Aujourd'hui, les musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier célèbrent la Journée de l'Imamat

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier soulignent l'Imamat, soit le 63e anniversaire de l'accession de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV en tant que 49e chef spirituel et imam des musulmans chiites ismaéliens.

L'Aga Khan a consacré sa vie à promouvoir le pluralisme et la paix. La portée de l'œuvre humanitaire et de développement de la communauté musulmane ismaélienne s'étend aux quatre coins du globe. Notre pays partage ces objectifs fondamentaux que sont la promotion de la santé, de l'éducation et de la stabilité partout dans le monde. Nous sommes donc très fiers que l'Aga Khan, citoyen canadien honoraire, ait choisi le Canada pour abriter le Musée Aga Khan, le jardin de l'Aga Khan, ainsi que des centres ismaéliens. De plus, le Centre mondial du pluralisme constitue un partenariat remarquable entre le Canada et Son Altesse.

En cette Journée de l'Imamat, à titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite les Canadiens et Canadiennes de tous les horizons à en apprendre davantage sur la contribution à notre société des quelque 100 000 membres de la communauté ismaélienne musulmane du Canada. Alors que nous nous soutenons les uns les autres pour lutter contre la COVID-19, nous devons aussi nous rappeler notre responsabilité collective à lutter contre l'islamophobie, les préjugés et la haine. Ensemble, nous pouvons devenir meilleurs, plus forts et plus inclusifs.



Au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent l'Imamat. Khushiali Mubarak!

