Le 27 juin, lors de la Journée canadienne du multiculturalisme, nous célébrons la diversité qui enrichit notre société.

GATINEAU, QC, le 27 juin 2021 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui la Journée canadienne du multiculturalisme, une occasion de célébrer notre diversité et la contribution des nombreuses communautés culturelles au Canada.

Il y a 50 ans, le 8 octobre 1971, le multiculturalisme est devenu une politique officielle du gouvernement du Canada. Elle a été inscrite dans la loi en 1988 sous la forme de la Loi sur le multiculturalisme canadien, faisant du Canada le premier pays au monde à adopter une telle loi.

Si cette politique est un pas dans la bonne direction, nous devons garder à l'esprit que le racisme systémique fait partie de notre passé et de notre présent. Récemment, les restes de 215 enfants autochtones ont été découverts sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, tandis que les restes de centaines d'autres enfants autochtones ont été découverts près de l'ancien pensionnat de Marieval (Cowessess), en Saskatchewan. Nous avons également été témoins de l'horrible attaque terroriste motivée par la haine contre une famille musulmane à London, en Ontario, qui a fait quatre morts et laissé un jeune garçon gravement blessé et orphelin.

Ces tragédies nous rappellent que les populations autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses sont encore confrontées au racisme et à la discrimination. Pour combattre la haine sous toutes ses formes, nous devons affronter ces dures vérités, tout en nous attaquant aux inégalités qui existent encore au sein de nos institutions. Notre gouvernement sait que cette question sérieuse exige notre attention et notre vigilance, et qu'une société multiculturelle est un travail de longue haleine.

Durant la pandémie, les valeurs qui sont au cœur de notre société multiculturelle ont été notre source de force. Dans tout le pays, des groupes communautaires font une différence en collaborant pour prêter main-forte aux personnes dans le besoin.

Ces principes de compassion, de générosité et de coopération ne doivent pas être oubliés après la pandémie. Ils peuvent nous aider à atteindre une équité véritable et durable, ce qui est bénéfique pour nous tous.

Aujourd'hui, je vous encourage à participer aux activités et à en apprendre davantage sur vos voisins, collègues et amis. Continuons à construire un Canada équitable et consciemment plus inclusif.

Portez-vous bien et soyez prudents. Bonne Journée du multiculturalisme!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Riyadh Nazerally, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

