Les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles nous ont fait vivre des moments inoubliables aux Jeux d'été du Canada de 2025 à St. John's

ST. JOHN'S, NL, le 24 août 2025 /CNW/ - Nous venons de vivre deux semaines inoubliables! Pendant que les Jeux d'été du Canada de 2025 touchent à leur fin, j'aimerais saluer les exploits des athlètes des 13 équipes provinciales et territoriales. De plus, je remercie les bénévoles, ainsi que toutes les personnes associées à l'organisation des Jeux, qui en ont fait un immense succès. C'est grâce à leur temps et dévouement que les Jeux du Canada sont si magiques.

Des moments comme ceux-ci illustrent véritablement l'esprit canadien, soit la force, l'unité et la fierté. De plus, ils démontrent ce que nous pouvons accomplir quand nous nous unissons pour former une seule nation. Les Jeux ont permis de créer des souvenirs impérissables chez les gens des quatre coins du pays qui y ont participé, en plus de nous rappeler de façon éloquente les innombrables bienfaits du sport, de l'activité physique et d'un mode de vie actif pour tout le monde.

Un autre élément important est le legs durable que reçoivent St. John's et les communautés environnantes, lequel comprend de nouvelles installations sportives, comme le Complexe des Jeux du Canada Fortis, et des infrastructures communautaires qui profiteront à plusieurs générations de résidents. Ces investissements reflètent nos efforts constants pour édifier des communautés plus fortes et plus unies grâce au sport et aux loisirs.

Les Jeux du Canada de 2025 à St. John's resteront gravés dans notre mémoire non seulement pour les records et les jalons établis, mais aussi pour la façon dont les communautés d'un océan à l'autre se sont unies pour les rendre possibles. Quand les incendies de forêt en ont menacé la tenue et qu'une aide supplémentaire s'est avérée nécessaire, des gens des quatre coins du pays se sont mobilisés pour qu'ils puissent se dérouler comme prévu. Des bénévoles de la région aux équipes de mission des provinces et territoires, en passant par les parents et les partisans en visite, la famille des Jeux du Canada s'est unie pour prouver qu'ils font du Canada le pays qu'il est.

Sur le terrain, nous avons assisté à des premières historiques, notamment les débuts du baseball féminin et du paracyclisme. Ces ajouts reflètent non seulement les progrès réalisés dans le domaine du sport, mais aussi un héritage accru d'inclusivité et de possibilités qui inspirera les générations à venir.

Au nom du gouvernement du Canada et de toute la population canadienne, je félicite tous les athlètes, entraîneurs et officiels ainsi que toutes les personnes qui les soutiennent. De plus, je remercie la société hôte et les bénévoles de leur générosité et de leur détermination incroyables. Merci de nous avoir offert des Jeux du Canada que nous n'oublierons jamais.

Prochain arrêt : Québec, dans 18 mois, pour les Jeux d'hiver du Canada de 2027!

SOURCE Patrimoine canadien

