Aujourd'hui, les sikhs du Canada et du monde entier soulignent le Gurpurab, la naissance du gourou Nanak

OTTAWA, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les sikhs des quatre coins du pays et du monde soulignent le Gurpurab, c'est-à-dire la naissance du gourou Nanak Sahib Ji, fondateur du sikhisme.

Toute sa vie, le gourou Nanak Sahib Ji a lutté contre la discrimination et la persécution, en plus de prôner des valeurs comme l'égalité, l'altruisme, l'ouverture d'esprit et la compassion. Bien que ses enseignements soient les principes fondamentaux du sikhisme, ils nous incitent aussi à bâtir un Canada plus fort et consciemment plus inclusif.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, les activités et festivités soulignant le Gurpurab du gourou Nanak se tiendront en mode virtuel. Cette journée nous rappelle, d'une part, que notre diversité, riche et dynamique, est au cœur de l'identité de notre pays et, d'autre part, que les communautés sikhes ont grandement contribué - et continuent de contribuer - à notre société.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite toute la population canadienne à réfléchir aux enseignements du gourou Nanak Sahib Ji et à faire siennes les valeurs d'égalité, d'inclusion et de respect pour tous.

À tous ceux qui célèbrent le Gurpurab du gourou Nanak, je vous souhaite une journée empreinte de bonheur et de paix. Portez-vous bien et soyez prudents.

