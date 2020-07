Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier soulignent le début de l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Les musulmans du Canada et du monde entier soulignent le début de l'Aïd al-Adha, l'une des journées les plus sacrées du calendrier musulman.

L'Aïd al-Adha marque la fin du hadj, le pèlerinage annuel à La Mecque. C'est un moment où les musulmans partagent prières, cadeaux, vœux et repas festifs avec leurs proches, mais aussi avec les plus vulnérables de la société. Le sacrifice, la compassion et la générosité sont au cœur de l'Aïd al-Adha.

Cette année, j'invite les Canadiens et Canadiennes de partout au pays à prendre le temps de reconnaître et d'apprécier la contribution de la communauté musulmane canadienne, particulièrement en réponse à la pandémie de la COVID-19. Pour faire front commun contre l'islamophobie et la discrimination sous toutes ses formes, nous devons nous unir, aujourd'hui et chaque jour. Nous tirons tous parti de la diversité du Canada, de son esprit d'ouverture et de son engagement envers l'inclusion.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent l'Aïd al-Adha. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en sécurité. Aïd Moubarak!

