Le gouvernement du Canada souligne Dussehra, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier hindou

OTTAWA, ON, le 25 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, de nombreuses personnes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Dussehra, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier hindou. D'après la légende de Râmâyana, Dussehra représente le triomphe du bien sur le mal.

La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, et Dussehra offre à tous les Canadiens et Canadiennes l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions de la communauté hindoue à la prospérité du pays.

En ces temps difficiles où la pandémie de COVID-19 bouleverse notre vie, il est essentiel de rester solidaires et de s'entraider. Il est important de saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous pour promouvoir, célébrer et renforcer la diversité partout au pays. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, joyeux Dussehra. Portez-vous bien et soyez prudents.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132, [email protected]

