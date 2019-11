Déclaration de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

GATINEAU, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, a fait la déclaration suivante au sujet des négociations de la convention collective entre la Société des chemins de fer Canadien National (le CN) et la Conférence ferroviaire Teamsters Canada.

« Après des mois de négociations, le CN et la Conférence ferroviaire Teamsters Canada n'ont pas pu s'entendre sur une nouvelle convention collective et un arrêt de travail est enclenché.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et moi-même exhortons les deux parties à poursuivre les négociations. Le gouvernement du Canada est conscient de l'importance de l'industrie ferroviaire et de ses travailleurs pour l'économie canadienne. Bien que nous soyons préoccupés par les conséquences qu'un arrêt de travail aurait pour les Canadiens, nous avons bon espoir qu'ils parviendront à un accord.

Le gouvernement du Canada soutient le processus de négociation collective et y croit. Le Service fédéral de médiation et de conciliation travaille en étroite collaboration avec les parties depuis juin et il reste à leur disposition pour les aider.

Nous suivons la situation de près. »

