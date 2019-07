Déclaration de l'honorable Ahmed Hussen à l'occasion de la fête du Canada

OTTAWA, le 1er juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :



« Bonne fête du Canada!

Aujourd'hui, d'un océan à l'autre, des gens de tous les horizons se joignent pour célébrer l'anniversaire du Canada. Nous sommes peut-être le deuxième pays en importance au monde en superficie, mais notre esprit communautaire et notre sentiment d'appartenance donnent une ambiance de quartier. Nous l'avons certainement constaté le mois dernier, lorsque les Raptors de Toronto ont remporté le championnat de la NBA, rassemblant des gens des quatre coins du pays. Nous chérissons notre territoire, mais nous ne laissons pas sa vaste étendue nous diviser.

Le nombre de citoyens qui soulignent la fête du Canada est à la hausse. Aujourd'hui, lors de cérémonies ayant lieu d'un bout à l'autre du pays, plus de 1 800 personnes deviennent nouveaux citoyens canadiens. Le Canada grandit lorsque nous ouvrons nos portes et nos cœurs aux personnes et aux cultures du monde. Nous sommes de plus en plus nombreux, et nous grandissons en tant que pays. Lorsque les nouveaux arrivants deviennent des Canadiens, le pays entier s'enrichit. Au moyen de l'expérience que nous avons acquise au cours des dernières décennies, nous savons que les collectivités sont meilleures et plus fortes grâce à la diversité.

Sous la protection de la Charte des droits et libertés, les gens de toutes les races, religions, orientations sexuelles, identités de genre et origines culturelles partagent la fierté d'être Canadiens, et ce, des plus brillants exploits. Chaque année, au 1er juillet, nous nous rappelons la chance incroyable que nous avons d'avoir le Canada pour pays.

J'encourage tout le monde à profiter au maximum de leur journée avec leurs amis, familles et concitoyens canadiens. Nous le Nord! »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathieu Genest, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Related Links

http://www.cic.gc.ca