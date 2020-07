OTTAWA, ON, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

« Il y a 106 434 cas confirmés de COVID-19, dont 8,737 décès. Soixante-six pour cent des cas sont maintenant rétablis. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 055 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 38 000 personnes chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif.

Au fur et à mesure que les provinces et les territoires redémarrent leur économie, de plus en plus de Canadiens retournent au travail. Même si nous sommes impatients de « revenir à la normale », il est essentiel que les employeurs et les employés s'informent sur les façons de faire pour réduire au minimum les risques au travail pendant la pandémie de COVID-19.

La première étape consiste à consulter des sources de renseignements fiables, comme la page Web de l'Agence de la santé publique du Canada sur les mesures pour assurer la sécurité des entreprises et des employés pendant la pandémie de COVID-19.

Pour obtenir des outils précis pour vous aider à planifier le retour au travail, à vous y préparer et à prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail, veuillez également consulter les lignes directrices élaborées par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Ce site porte sur la sécurité dans divers types de milieux de travail, notamment le commerce de détail, la construction, les transports, les services de garde et plus encore.

Étant donné que le risque d'exposition à la COVID-19 est différent d'une région à l'autre au Canada, les autorités de santé publique provinciales et territoriales sont également des ressources essentielles pour en apprendre sur les recommandations relatives aux milieux de travail.

Nous avons tous un rôle à jouer pour rendre notre milieu de travail plus sécuritaire. Chacun de nous doit se renseigner sur les mesures que nous pouvons prendre afin d'éviter la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Les employés, les employeurs, les entrepreneurs, les clients - et toute autre personne avec qui nous entrons en contact en milieu de travail et dans les entreprises - ont la responsabilité commune de se protéger les uns les autres, de protéger leur famille et leur collectivité, et surtout, les personnes à risque élevé - nos aînés et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants ou dont le système immunitaire est affaibli.

Pour obtenir des renseignements généraux, visitez le site Canada.ca/le-coronavirus afin de connaître les plus récents chiffres, les conseils et les directives de santé publique. »

