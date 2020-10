OTTAWA, ON, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 173 123 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 541 décès. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de plus de 71 000 personnes par jour en moyenne, dont 2,5 % ont reçu un résultat positif. Les chiffres quotidiens nationaux continuent d'augmenter, et 2 052 nouveaux cas en moyenne ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours. Au cours de la dernière semaine, on a dénombré en moyenne 673 personnes atteintes de la COVID-19 dans des hôpitaux canadiens et 18 décès, chaque jour.

Ces tendances nationales reflètent une série d'épidémies régionales qui continueront d'évoluer différemment d'une collectivité à l'autre du pays. Les deux provinces les plus peuplées du Canada signalent plus de 80 % des cas recensés à l'échelle nationale depuis quelques semaines. Elles ont également observé une augmentation du nombre de cas hospitalisés au cours des dernières semaines, ce qui suscite des inquiétudes quant aux pressions qui s'exerceront sur le système de santé si la tendance à la hausse se maintient. Même si les chiffres restent bien en deçà de ceux qui ont été enregistrés au printemps, les deux provinces constatent également une hausse préoccupante du nombre d'éclosions dans des établissements de soins de longue durée.

Ailleurs au pays, la situation varie considérablement d'une région à l'autre et peut changer rapidement. Les territoires et la plupart des provinces de l'Atlantique n'ont pas signalé de cas depuis de nombreuses semaines. La Colombie-Britannique et le Manitoba, où il y a eu relativement peu de cas pendant la première vague, signalent maintenant des nombres quotidiens de cas qui dépassent leurs pics du printemps. Quant au Nouveau-Brunswick, il avait signalé moins de cinq cas par jour depuis le début de juin et il agit maintenant rapidement pour lutter contre une éclosion dans une maison de soins de longue durée. Nous devons tous rester vigilants et prêts à adapter et à intensifier notre action collective en fonction de notre épidémiologie locale.

Suivez les directives des autorités de santé publique et des ministères de votre province ou territoire. Où que nous vivions, il en revient à nous de suivre les mesures de protection individuelle qui ont fait leurs preuves pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Limitez le nombre de personnes avec qui vous avez des contacts étroits et communiquez virtuellement avec les amis et les proches qui ne font pas partie de votre ménage.

Pratiquez la distanciation physique, lavez-vous souvent les mains et portez un masque dans les endroits où il peut être difficile de garder vos distances.

Restez chez vous et isolez-vous si vous avez des symptômes, même faibles.

Téléchargez l'application Alerte COVID, un autre outil précieux dans notre trousse. Nous devons tous redoubler d'efforts pour maintenir la COVID-19 à des niveaux gérables, tout en gardant les espaces publics ouverts.

Relevons le défi encore une fois et travaillons ensemble pour aplatir la courbe. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]