OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 3 millions de dollars à 14 projets afin que chacun puisse avoir une chance équitable d'être en bonne santé. En améliorant l'accès à la sécurité alimentaire et au logement, la stabilité de l'emploi et de meilleurs résultats en matière de santé, ces projets, qui seront réalisés au cours des deux prochaines années, aideront toutes les personnes au Canada à atteindre leur plein potentiel en matière de santé et à mener la vie la plus saine possible.

Lancé en 2021, le Fonds d'action intersectorielle (FAI) aide les communautés à relever des défis complexes en matière de santé publique en renforçant leur capacité à collaborer avec les membres communautaires, les intervenants et les décisionnaires pour améliorer les conditions sociales qui influencent la santé, créant ainsi la base pour des communautés résilientes. Avec les projets annoncés aujourd'hui, le FAI a maintenant financé 57 projets visant à faire progresser l'équité en santé et à renforcer les communautés afin de faire face aux défis actuels et futurs en matière de santé partout au pays.

« En donnant à chacun une chance équitable de vivre une vie plus saine, nous améliorons non seulement le bien-être individuel, mais également nous réduisons les coûts des soins de santé, nous stimulons la productivité et nous construisons une économie plus forte. Ces projets démontrent l'importance de travailler ensemble pour s'attaquer aux causes profondes des inégalités en matière de santé afin que tous les Canadiens et Canadiennes aient la possibilité de mener la vie la plus saine possible. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Les déterminants sociaux de la santé sont les facteurs sociaux, économiques et environnementaux liés à la place d'un individu dans la société et qui déterminent la santé de l'individu et de la population. Il peut s'agir du sexe, de la race, du revenu, de l'éducation ou de l'emploi. Ces déterminants sont façonnés par la répartition des richesses, du pouvoir et des opportunités au sein des populations.

L'action intersectorielle fait référence à la manière dont les différents groupes et secteurs de la société travaillent ensemble pour améliorer la santé des communautés. Le FAI aide les communautés à renforcer leur capacité à mener une telle action et à s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de santé.

