15 août 2025 : mise à jour

OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - L'enquête sur cette éclosion est en cours. L'avis de santé publique sera mis à jour à mesure que l'enquête avancera.

En bref

Ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer des pistaches et des produits contenant des pistaches qui sont visés par un rappel. Pour obtenir des détails sur les marques de produits visés par le rappel, les codes de lot et la distribution, consultez le site Web des rappels et des avis de sécurité.

Aliments visés par le rappel

Des rappels ont été publiés pour les pistaches et les produits contenant des pistaches des marques suivantes :

Habibi

Al Mokhtar Food Centre

Dubai

Andalos

Chocolats Favoris

Chocofolie

Chocolato

Vincent Sélection

Ces produits ont été distribués :

en Colombie-Britannique

au Nouveau-Brunswick

en Ontario

au Québec

Certains de ces produits étaient également disponibles à l'achat en ligne.

Pour plus d'informations sur les produits visés par le rappel, y compris tous les noms de produits, les descriptions, les cotes de lot et les listes de distribution, veuillez consulter les avis de rappel de l'ACIA sur le site Web des rappels et des alertes de sécurité.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

La salmonellose est une maladie bactérienne d'origine alimentaire qui peut toucher toute personne exposée à un produit alimentaire contaminé.

Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent transmettre la Salmonella à d'autres personnes plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent aucun symptôme.

Les conseils suivants s'appliquent aux personnes, ainsi qu'aux détaillants, distributeurs et établissements de services alimentaires, tels que les épiceries, les pharmacies, les boulangeries-pâtisseries et les cafés partout au Canada :

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel chez vous ou dans votre établissement en recherchant le nom et la taille spécifiques du produit, le code UPC et les codes indiqués dans l'alerte de rappel.

Évitez de consommer, de servir, d'utiliser, de vendre ou de distribuer les produits visés par le rappel ou tout produit fabriqué à partir de ceux-ci.

Jetez ou rapportez les produits rappelés à l'endroit où vous les avez achetés. Les consommateurs ou les établissements qui ne savent pas s'ils ont acheté les produits rappelés sont invités à contacter leur détaillant ou leur fournisseur.

Ne cuisinez pas pour d'autres personnes si vous avez reçu un diagnostic d'infection à Salmonella ou de toute autre maladie gastro-intestinale.

cuisinez pour d'autres personnes si vous avez reçu un diagnostic d'infection à ou de toute autre maladie gastro-intestinale. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous pensez présenter des symptômes d'infection à Salmonella.

La plupart des personnes qui tombent malades à la suite d'une infection à Salmonella se rétablissent complètement après quelques jours sans traitement, mais cette infection peut également entraîner une maladie grave et nécessiter une hospitalisation.

Les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie sont les suivantes :

Symptômes

Un large éventail de symptômes est associé à la salmonellose. Il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme. Dans le cas contraire, ceux-ci se manifestent habituellement dans les 6 à 72 heures suivant l'exposition.

Vous pourriez ressentir les symptômes suivants :

frissons

fièvre

nausée

diarrhée

vomissements

crampes abdominales

maux de tête soudains

La plupart des symptômes disparaissent dans les quatre à sept jours.

La plupart des gens guérissent entièrement sans soins supplémentaires, mais certaines personnes peuvent être atteintes d'une forme de la maladie plus grave :

nécessitant des soins hospitaliers;

entraînant des effets sur la santé à long terme ou le décès.

Symptômes de la salmonellose (Salmonella)

Salubrité des aliments pour les populations vulnérables

Résumé de l'enquête

Il y a 62 cas confirmés en laboratoire de Salmonella Havana, Salmonella Mbandaka, et Salmonella Meleagridis liés à cette épidémie :

5 en Colombie-Britannique

1 au Manitoba

11 en Ontario

45 au Québec

Les personnes sont tombées malades entre le début mars et le début août 2025. Parmi les cas signalés, dix personnes ont été hospitalisées et aucun décès n'est à déplorer. Les personnes atteintes de la maladie ont entre 2 à 89 ans et sont en majorité des femmes (76 %).

De nombreuses personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir consommé des pistaches, et des produits contenant des pistaches, comme le chocolat de marque Dubai et des produits de pâtisserie. Les souches de l'éclosion de Salmonella qui ont rendu les personnes malades ont été trouvées dans des échantillons de pistaches de marque Habibi et de barres de chocolat au lait kunafa & pistache de marque Dubai visées par un rappel. L'enquête est en cours et d'autres sources pourraient être identifiées.

Il est possible que des maladies plus récentes continuent d'être signalées, en raison de la période entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique. Jusqu'à un mois peut s'écouler à partir du moment où une personne tombe malade, consulte un médecin, se fait tester et obtient la confirmation de ses résultats. Dans le cas de cette éclosion, la période de déclaration de la maladie se situe entre 15 et 55 jours après son apparition.

Le présent avis contient uniquement les cas confirmés en laboratoire. Le nombre réel de personnes malades au Canada est probablement beaucoup plus élevé. De nombreuses personnes ont des symptômes légers et ne consultent pas un médecin et ne se font donc pas tester. Des chercheurs estiment que pour chaque cas de Salmonella signalé à la santé publique, 26 autres cas ne sont pas déclarés.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Pour communiquer avec nous : Agence de la santé publique du Canada, Relations avec les médias, Téléphone : 613-957-2983, Courriel : [email protected]; Renseignements au public, Téléphone : 1-866-225-0709 (sans frais), Courriel : [email protected]