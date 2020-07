OTTAWA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour aux médias en personne, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration ci-dessous, au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

« On a signalé 106 805 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 749 décès. Soixante-six pour cent des personnes infectées sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 098 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 38 000 personnes par jour, dont 1 % a reçu un résultat positif.

Nous avons tous appris à mieux saisir le sens profond du mot « résilience », face à la présence de la COVID-19 dans nos collectivités. La résilience sous-entend du courage, de la ténacité et de la collaboration.

Il s'agit d'une qualité illustrée par les personnes qui vivent avec le VIH et le sida. C'est d'ailleurs le thème de la conférence internationale sur le sida de 2020, qui se termine aujourd'hui.

Comme de nombreux événements cette année, la conférence s'est déroulée de façon virtuelle. Elle a réuni -- en ligne -- les membres de la communauté du VIH, des scientifiques, des défenseurs, des fournisseurs de soins de santé, des personnes vivant avec le VIH et d'autres intervenants pour célébrer la résilience des personnes touchées par le VIH. La conférence a également porté sur les lacunes et les progrès en matière de prévention du VIH, l'accès aux soins et aux traitements, et elle a permis de célébrer les découvertes, notamment le message « indétectable = intransmissible. »

La communauté du VIH a été porteuse d'espoir dans la lutte contre la stigmatisation. Les approches qui visent à améliorer les soins en milieu communautaire et les soins adaptés à la culture, en particulier dans les collectivités autochtones, ont servi de modèle et ont permis d'améliorer nos interventions à des défis en matière de santé, tels que la COVID-19.

Malgré les difficultés résultant de la pandémie mondiale, la communauté du VIH a continué de chercher des moyens novateurs pour offrir des soins, des traitements et un soutien de façon sécuritaire, de sorte que personne ne soit oublié en ces temps difficiles.

Il est inquiétant de lire les récents rapports selon lesquels la COVID-19 a eu des effets néfastes sur le progrès de plusieurs années, notamment pour ce qui est de l'accès à des médicaments vitaux.

Seule la collaboration peut surmonter les revers provoqués par la COVID-19 et nous y arriverons, grâce à la résilience que nous partageons.

