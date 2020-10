OTTAWA, ON, le 12 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 181 864 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 613 décès. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de partout au Canada ont testé en moyenne plus de 71 000 personnes chaque jour, dont 2,5 % ont reçu un résultat positif. Puisque certaines provinces et certains territoires ne fournissent pas de mises à jour au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour du nombre moyen de cas par jour, des hospitalisations en cours et des décès sera fournie mercredi, une fois que ces chiffres auront été compilés.

Aujourd'hui, j'invite tout le monde à remercier notre personnel de santé publique et de santé, y compris le personnel des foyers de soins de longue durée, pour les efforts herculéens qu'ils déploient pour aider à contrôler la pandémie. Leur travail n'a jamais été aussi difficile et je suis convaincue que nous leur sommes tous reconnaissants de leur dévouement constant pour réduire la propagation de l'infection, prendre soin de ceux qui tombent malades et assurer la sécurité de nos collectivités.

Je tiens également à remercier tous les Canadiens qui ont suivi les pratiques de santé publique dont nous savons qu'elles contribuent à prévenir la propagation de la COVID-19, y compris ceux qui célèbrent l'Action de grâces en toute sécurité en limitant leurs contacts personnels. Je reconnais qu'il peut parfois être difficile de suivre ces pratiques, mais grâce à vos efforts soutenus, vous nous avez aidés à aplatir la courbe au printemps. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des taux d'infection élevés dans de nombreuses régions du pays, nous avons à nouveau besoin de votre dévouement.

Limitez vos contacts en personne

Gardez vos distances

Lavez-vous les mains fréquemment

Portez un masque dans les lieux fermés et les lieux bondés, et lorsqu'il est difficile de garder vos distances

Restez chez vous et isolez-vous lorsque vous avez des symptômes, même s'ils sont légers

Téléchargez l'application Alerte COVID, si elle est offerte dans votre région, et suivez les recommandations de vos autorités de santé publique locales.

Je suis personnellement reconnaissante que tant de Canadiens suivent les recommandations de santé publique pour se protéger, protéger leurs proches et leurs collectivités. Cette fin de semaine, célébrons ensemble tout en étant séparés. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]