BERLIN, le 26 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles du Canada (RNCan) et le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie de la République fédérale d'Allemagne (BMWE) reconnaissent l'importance stratégique des minéraux critiques pour la sécurité économique et nationale de leurs pays, notamment pour les applications de défense, la transition énergétique, la fabrication de technologies propres et la fabrication de pointe. Nous reconnaissons qu'il est de plus en plus nécessaire de disposer de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres, diversifiées et résilientes, qui réduisent la dépendance à l'égard d'une source unique et renforcent la sécurité économique.

Nous reconnaissons l'importance des technologies intermédiaires dans le domaine des minéraux critiques, y compris les capacités de fusion, de traitement, de raffinage et de recyclage pour garantir un approvisionnement sûr et durable, et nous partageons un intérêt mutuel pour la promotion de l'innovation, du commerce fondé sur des règles, de l'investissement et de la collaboration dans le domaine des minéraux critiques. En nous appuyant sur les engagements pris dans le cadre du Partenariat énergétique Canada-Allemagne, de l'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène, du Partenariat stratégique UE-Canada sur les matières premières et des objectifs du Plan d'action du G7 pour les minéraux critiques visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement durables, nous avons établi les objectifs communs suivants.

Objectifs

Promouvoir et renforcer la coopération et le commerce dans la chaîne de valeur des minéraux critiques, en mettant l'accent sur les technologies intermédiaires, notamment le traitement, le raffinage et le recyclage des minéraux;

Concentrer les efforts coordonnés sur le lithium, les terres rares, le cuivre, le tungstène, le gallium, le germanium et le nickel;

S'efforcer de faciliter les investissements publics par les gouvernements pour faire avancer les projets d'intérêt mutuel, en plus de promouvoir l'investissement de capitaux privés dans les projets prioritaires;

Coordonner le soutien et la réduction des risques des projets stratégiques par une participation active aux initiatives internationales conjointes sur les minéraux critiques;

Encourager les partenariats commerciaux et les collaborations en matière de recherche entre les entreprises, les institutions financières, les organismes de recherche et les partenaires autochtones du Canada et de l'Allemagne.

Domaines de coopération

Financement de projets, investissement et commerce - Étudier les possibilités d'utiliser tous les outils disponibles pour co-investir dans des projets commercialement viables au moyen de mécanismes de financement mixtes faisant appel à des outils d'investissement public canadiens et allemands, notamment le Fonds allemand pour les matières premières géré par KfW, le Fonds canadien pour la croissance propre et le Fonds stratégique pour l'innovation du Canada , ainsi que nos instruments respectifs de financement des exportations;

, ainsi que nos instruments respectifs de financement des exportations; Développement et déploiement de technologies - Encourager les projets conjoints de recherche, de développement et de démonstration dans des domaines stratégiques, notamment les technologies avancées de traitement intermédiaire, de raffinage et de recyclage, en mettant l'accent sur les approches à faibles émissions de carbone et l'économie circulaire;

Intégration de la chaîne d'approvisionnement - Efforts coordonnés pour relier les producteurs en amont aux transformateurs en aval et aux fabricants en aval dans les deux pays;

Échange sur l'atténuation des risques et la résilience - Évaluation conjointe et atténuation des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, y compris la diversification des sources et des itinéraires, conformément aux initiatives internationales sur les minéraux critiques;

Alignement des politiques et des règlements - Partager les pratiques exemplaires et échanger sur les normes en matière d'ESG, de traçabilité et de processus d'autorisation en tenant compte de la législation pertinente, telle que la législation sur les matières premières critiques (CRMA) de l'UE, afin de faciliter le commerce et l'investissement, et en reconnaissant notre engagement commun et continu en faveur d'une exploitation minière responsable, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'engagement avec les collectivités locales et du respect des droits des peuples autochtones.

Gouvernance, mise en œuvre, et financement

RNCan et BMWE sont les entités chefs de file.

Les entités chefs de file coordonneront et intensifieront les formats d'échange existants entre les parties prenantes déjà actives dans le domaine des minéraux critiques et établiront un groupe de travail sur la coopération en matière de minéraux critiques pour suivre les progrès de la mise en œuvre dans les domaines de coopération de la présente Déclaration d'intention commune.

Les participants pourront inviter des représentants de l'industrie, des communautés autochtones, des universités et d'autres intervenants à participer à des initiatives particulières.

La présente Déclaration d'intention commune n'est pas juridiquement contraignante et ne crée aucun engagement financier.

Le financement des activités dépendra de la disponibilité des fonds alloués et des lois et règlements nationaux respectifs.

Le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministre fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Énergie dirigeront les travaux décrits dans la présente Déclaration d'intention commune et coordonneront les politiques et les investissements pour soutenir ces priorités communes.

SOURCE Ressources naturelles Canada