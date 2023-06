GATINEAU, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont publié la déclaration suivante au sujet des négociations collectives entre la British Columbia Maritime Employers Association et l'International Longshore and Warehouse Union Canada :

« La British Columbia Maritime Employers Association et l'International Longshore and Warehouse Union Canada s'efforcent de négocier le renouvellement de leur convention collective qui a pris fin le 31 mars 2023. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à parvenir à une entente. À 8 h ce matin, le syndicat a donné un préavis pour informer de son intention de déclencher une grève le 1er juillet 2023 à compter de 8 h (HAP).

Nous soutenons le processus de négociation collective, parce que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation. C'est notre objectif.

Nous incitons fortement les parties à retourner à la table et à parvenir à une entente. C'est ce qui compte le plus à l'heure actuelle.

Tout le monde - l'employeur, le syndicat, les médiateurs, le gouvernement - comprend l'urgence et l'enjeu pour les Canadiens et nos chaînes d'approvisionnement. Les parties sont responsables du transport des biens, à l'échelle nationale et internationale, et les industries ainsi que les consommateurs ressentiraient les effets d'un arrêt de travail.

Des médiateurs d'expérience du Service fédéral de médiation et de conciliation collaborent avec les parties et continueront d'appuyer les négociations jusqu'à ce qu'une entente soit conclue. »

