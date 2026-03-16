OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - « Déclaration des dirigeants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni concernant l'escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah.

Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade de la violence au Liban et appelons les représentants israéliens et libanais à mener des négociations constructives en vue de trouver une solution politique durable. Nous soutenons fermement les initiatives visant à faciliter les pourparlers et exhortons les parties à mettre immédiatement fin à cette escalade.

Les attaques du Hezbollah contre Israël et les frappes visant des civils doivent cesser, et ses membres doivent déposer les armes. Nous condamnons la décision du Hezbollah de se joindre à l'Iran dans les hostilités, laquelle compromet davantage la paix et la sécurité dans la région.

Nous condamnons les attaques visant des civils, des infrastructures civiles, des travailleurs de la santé et des établissements hospitaliers, ainsi que la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ces attaques sont inacceptables, et nous appelons toutes les parties à agir dans le respect du droit international humanitaire.

Une offensive terrestre israélienne de grande envergure aurait des conséquences humanitaires dévastatrices et pourrait mener à un conflit de longue durée. Cela doit être évité. La situation humanitaire au Liban, notamment les déplacements forcés massifs en cours, est déjà extrêmement préoccupante.

Nous réitérons notre appel en faveur de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies par l'ensemble des parties et soutenons les efforts déployés par le gouvernement du Liban pour désarmer le Hezbollah, interdire ses activités militaires et mettre un terme à ses opérations armées. Nous sommes solidaires du gouvernement et du peuple du Liban, qui sont malgré eux entraînés dans ce conflit. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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