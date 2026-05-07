OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



9 h 30 Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre Toronto (Ontario)



16 h 20 Le premier ministre visitera un centre sportif pour les jeunes.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool 17 h 30 Le premier ministre rencontrera le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre 19 h 00 Le premier ministre assistera à un dîner tenu par Canada 2020.





Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias