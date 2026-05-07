Le vendredi 8 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

07 mai, 2026, 17:18 ET

OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


9 h 30             

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

Toronto (Ontario)


16 h 20           

Le premier ministre visitera un centre sportif pour les jeunes.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

17 h 30           

Le premier ministre rencontrera le président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

19 h 00           

Le premier ministre assistera à un dîner tenu par Canada 2020.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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