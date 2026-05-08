GATINEAU, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, sera à Etobicoke pour souligner les investissements dans le logement qui ont été annoncés dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous et qui visent à construire plus de logements en augmentant le nombre de travailleurs spécialisés, en accélérant la construction et en appuyant des méthodes de construction plus modernes.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 8 mai 2026



Heure : 10 h 45 (HAE)



Lieu : Etobicoke (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]