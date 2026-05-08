GATINEAU, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, sera aux Îles de la Madeleine pour présenter les investissements prévus dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps au titre du Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada.

Date : le vendredi 8 mai 2026

Heure : 13 h 30 (heure de l'Atlantique)

Lieu : Grande-Entrée, Québec

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 8 mai à 9 h (heure de l'Est).

au plus tard le 8 mai à 9 h (heure de l'Est). Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 8 mai » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 15 (heure de l'Atlantique).

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias: Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]