Déclaration commune des dirigeants du Canada et de l'Allemagne sur les minéraux critiques

ÉVIAN, France, le 17 juin 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

« Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont fait le point sur les défis communs auxquels sont confrontées les chaînes d'approvisionnement en matières premières du Canada et de l'Allemagne. Ils ont convenu de coopérer étroitement dans ce dossier, tant au niveau bilatéral qu'au sein du G7, et ont insisté sur le fait que l'industrie devait diversifier les chaînes d'approvisionnement en matières premières.

Dans le respect de la Déclaration d'intention commune annoncée en août 2025, le Canada et l'Allemagne ont déjà accru l'intégration de leurs chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques dans le cadre d'une mission commerciale canadienne à Munich, de la participation d'une délégation allemande de haut niveau spécialisée dans les minéraux critiques au congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, et du lancement d'une initiative conjointe de cartographie de la chaîne d'approvisionnement visant à cerner les occasions prioritaires dans la chaîne de valeur des batteries.

Forts du succès de cette collaboration, le Canada et l'Allemagne ont convenu de travailler ensemble afin de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, en mettant l'accent sur le renforcement du partenariat en matière de constitution de stocks de minéraux critiques et en visant à réaliser des investissements en capital d'ici la fin de 2026. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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