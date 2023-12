MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Air Transat et le syndicat représentant ses agents de bord, SCFP, ont conclu une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective. Les détails de l'entente, sujette au vote de ses membres, seront présentés dans les prochains jours.

Les voyageuses et voyageurs peuvent profiter de leurs plans de voyage en toute quiétude.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs pour la 5 e fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023

fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023 Parmi les meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada au palmarès de Forbes.

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Andréan Gagné, Directrice principale, affaires publiques et communications, [email protected], 514 987-1616, poste 104071, Site média : www.transat.com/fr-CA/corporatif/medias