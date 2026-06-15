Déclaration commune des dirigeants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, et du Royaume-Uni, sur l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

WESTPORT, Irlande, le 15 juin 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

« Nous saluons chaleureusement l'annonce du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Nous félicitions les États-Unis, le gouvernement iranien ainsi que tous les acteurs impliqués, y compris le Pakistan, le Qatar et tous les autres médiateurs, pour cette avancée diplomatique.

C'est le moment idéal pour rétablir la stabilité régionale et stabiliser l'économie mondiale.

Il est désormais essentiel que les négociations détaillées aboutissent et que cet accord soit mis en œuvre rapidement et pleinement. Nous sommes prêts à soutenir cet effort.

La réouverture urgente du détroit d'Ormuz, avec une liberté de navigation inconditionnelle et sans restriction est indispensable. Nous nous engageons à jouer notre rôle pour y parvenir - conformément à nos exigences constitutionnelles respectives - y compris par une mission strictement défensive et indépendante visant à rassurer le trafic commercial et à mener des opérations de déminage.

L'Iran ne doit jamais se doter d'une arme nucléaire. Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à cette fin. Nous sommes disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire.

Nous travaillerons de manière intensive avec les États-Unis, l'Iran et les partenaires régionaux pour saisir cette occasion, maintenir l'élan et parvenir à un règlement diplomatique à long terme.

Nous réaffirmons également notre plein soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban, et à l'importance d'un cessez-le-feu robuste. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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