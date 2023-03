OTTAWA, ON, le 14 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique, l'honorable Rob Fleming, ont fait la déclaration suivante :

« Au cours des 18 derniers mois, la Colombie-Britannique et le Canada ont examiné attentivement l'avenir du corridor ferroviaire de l'île. À l'appui de nos engagements communs à l'égard de la réconciliation, nos gouvernements ont décidé que la réversion des terres qui scindent en deux la réserve de la Première Nation Snaw-naw-ns est la première étape du processus d'élaboration d'une vision commune pour l'avenir du corridor avec les Premières Nations.

En septembre 2021, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a demandé au gouvernement fédéral de décider d'ici le 14 mars 2023 de restaurer le corridor ferroviaire ou de permettre qu'un segment de terres soit dévolu au Canada à l'usage et au profit de la Première Nation Snaw-naw-as. Depuis, les deux gouvernements ont examiné des études, dont l'analyse de rentabilisation de l'Island Corridor Foundation, et entrepris des analyses. La province de la Colombie-Britannique a également consulté les Premières Nations, les administrations locales et les parties prenantes afin de mieux comprendre les points de vue sur le corridor et a communiqué les résultats de ces consultations au gouvernement du Canada.

De nombreuses voix se sont élevées en faveur de la restauration de l'infrastructure ferroviaire. La croissance prévue de la population, les risques pour les infrastructures essentielles, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes causés par les changements climatiques, et les objectifs plus vastes des politiques économiques et environnementales font de ce corridor un moyen de transport stratégique important pour la province. En même temps, les Premières Nations vivant le long de la ligne ont soulevé des préoccupations au sujet des répercussions que le rétablissement du service ferroviaire aurait sur leurs communautés et ont réitéré l'importance de participer à la prise de décisions concernant l'avenir du corridor.

Le Canada et la province de la Colombie-Britannique reconnaissent l'importance de ce corridor. Par conséquent, nous amorcerons un processus de consultation officiel avec les Premières Nations touchées au sujet des prochaines étapes du corridor, dans l'intérêt mutuel de la province et des Premières Nations. Une approche axée sur les partenariats représente la meilleure façon d'aller de l'avant ensemble et de réaliser une vision commune du corridor qui profite à tous. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Ministère des Transports et de l'Infrastructure, Gouvernement de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, 250-356-8241